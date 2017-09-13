أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الثقافة يشهد حفل تكريم الفنانة ليلى طاهر بالمسرح القومي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الثقافة يشهد حفل تكريم الفنانة ليلى طاهر بالمسرح القومي

02:50 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

اليوم.. وزير الثقافة يشهد حفل تكريم الفنانة ليلى طاهر بالمسرح القومي

كتبت-نسمة فرج:
يشهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفنانة ليلى طاهر، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي يرصد مشوار ليلى طاهر الفني وحياتها، وتوزيع كتاب يسرد رحلة عطائها المسرحي إعداد المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، إضافة إلى إهدائها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وشهادة تقدير.

وتقدم الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز مجموعة من التراث الغنائي العربي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الثقافة ينعي شهداء العريش

    أخبار

  • دار الكتب المصرية تصدر "خطبة الشيخ" لطه حسين

    أخبار

  • وزير الثقافة يعود لممارسة مهام عمله بعد التعافي من أزمته الصحية

    أخبار

  • مُتحدث الثقافة: الوزير سيمارس عمله بمكتبه اليوم بعد الأزمة الصحية

    أخبار

إعلان

f675a6fe04.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض