اليوم.. وزير الثقافة يشهد حفل تكريم الفنانة ليلى طاهر بالمسرح القومي

كتبت-نسمة فرج:

يشهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفنانة ليلى طاهر، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي يرصد مشوار ليلى طاهر الفني وحياتها، وتوزيع كتاب يسرد رحلة عطائها المسرحي إعداد المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، إضافة إلى إهدائها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وشهادة تقدير.

وتقدم الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز مجموعة من التراث الغنائي العربي.