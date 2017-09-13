أول مكتبة إلكترونية ومعرض دائم للفن المصري في بوروندي

القاهرة (مصراوي)

قامت الدكتورة عبير بسيوني رضوان السفيرة المصرية في بوجمبورا (عاصمة بوروندي) بتدشين أول مكتبة إلكترونية ومعرض دائم للفن المصري بالسفارات المصرية في الخارج، وذلك لعرض أعمال فنية وتراثية ووثائقية وتاريخية ودينية مصرية، وإبراز الثقافة المصرية عبر الحقب التاريخية المختلفة.

وصرحت بسيوني في بيان بأنه تم تخصيص الدور الأرضي بالسفارة للمعرض الفني، الذي يشمل كل من الفن الفرعوني والريف المصري والفن الحديث وكنوز متحف الفن الإسلامي وروائع الخط العربي، فضلا عن روائع العمارة المصرية من مساجد وكنائس.

كما قامت السفارة بإتاحة المواد الإلكترونية المترجمة باللغة الفرنسية للإعارة لأكثر من 100 مادة متنوعة من أفلام سينمائية وأغاني وتسجيلات دينية وأعمال وثائقية وتاريخية، بالإضافة إلى تزويد المكتبة بعدد 4 أجهزة كومبيوتر مجهزة للوصول إلى المكتبات الإلكترونية على الإنترنت (سلسلة عالم المعرفة) وغيرها من مواقع المكتبات من أجل إتاحة مزيد من الكتب والمواد الإلكترونية.

وأشارت سفيرة مصر في بوروندي إلى أن تلك التجهيزات تأتي في إطار التحضيرات لاحتفالات نصر 6 أكتوبر 1973، وإقامة شهر ثقافي حافل في بوروندي، حيث سيتم الافتتاح الرسمي للمعرض والمكتبة منتصف أكتوبر 2017.