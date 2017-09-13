أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أول مكتبة إلكترونية ومعرض دائم للفن المصري في بوروندي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أول مكتبة إلكترونية ومعرض دائم للفن المصري في بوروندي

02:34 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    2bbb5f535e.jpg

  • عرض 3 صورة

    347d79bfe5.jpg

  • عرض 3 صورة

    c7dc5e09eb.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور رياض الأطفال أمام

الألبوم التالى

بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور رياض الأطفال أمام "تعليم الجيزة"

القاهرة (مصراوي)
قامت الدكتورة عبير بسيوني رضوان السفيرة المصرية في بوجمبورا (عاصمة بوروندي) بتدشين أول مكتبة إلكترونية ومعرض دائم للفن المصري بالسفارات المصرية في الخارج، وذلك لعرض أعمال فنية وتراثية ووثائقية وتاريخية ودينية مصرية، وإبراز الثقافة المصرية عبر الحقب التاريخية المختلفة.

وصرحت بسيوني في بيان بأنه تم تخصيص الدور الأرضي بالسفارة للمعرض الفني، الذي يشمل كل من الفن الفرعوني والريف المصري والفن الحديث وكنوز متحف الفن الإسلامي وروائع الخط العربي، فضلا عن روائع العمارة المصرية من مساجد وكنائس.

كما قامت السفارة بإتاحة المواد الإلكترونية المترجمة باللغة الفرنسية للإعارة لأكثر من 100 مادة متنوعة من أفلام سينمائية وأغاني وتسجيلات دينية وأعمال وثائقية وتاريخية، بالإضافة إلى تزويد المكتبة بعدد 4 أجهزة كومبيوتر مجهزة للوصول إلى المكتبات الإلكترونية على الإنترنت (سلسلة عالم المعرفة) وغيرها من مواقع المكتبات من أجل إتاحة مزيد من الكتب والمواد الإلكترونية.

وأشارت سفيرة في بوروندي إلى أن تلك التجهيزات تأتي في إطار التحضيرات لاحتفالات نصر 6 أكتوبر 1973، وإقامة شهر ثقافي حافل في بوروندي، حيث سيتم الافتتاح الرسمي للمعرض والمكتبة منتصف أكتوبر 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبراء مياه: حسم الخلاف بين مصر ودول حوض النيل في قمة "25 مايو"

    أخبار

  • وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء يتوجه إلى بوروندي

    أخبار

إعلان

b9df097c32.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية