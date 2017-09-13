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عودة 197 مصريًا و139 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

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عودة 197 مصريًا و139 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم عودة 197 مصريًا و139 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

التحرير

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أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 197 مصريًا ووصول 139 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح اللواء نصر، في تصريح اليوم الأربعاء، أن المنفذ استقبل 197 مصريًا بينهم 148 حالة وصول شرعي، و49 غير شرعي، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات سفر 893 بينهم 242 مصريًا و651 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

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وأشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 114 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وصول 139 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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التحرير

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