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نقابة البقالين للوزير: امنع حبسنا في أي مخالفة زي أصحاب المخابز

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نقابة البقالين للوزير: امنع حبسنا في أي مخالفة زي أصحاب المخابز نقابة البقالين للوزير: امنع حبسنا في أي مخالفة زي أصحاب المخابز

التحرير

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قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إن جميع السلع التموينية متوفرة بالكامل ولا يوجد بها أي نقص، موضحًا أنه لابد من تحديد سعر الدعم وتحديد السلع الأساسية وتعديل القانون لمنع الفساد.

طالب نادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" اليوم الأربعاء، بالتساوي بين نقابة البقاليين وأصحاب المخابز، مؤكدًا أنه يتم حبس البقالين التموينيين في أي مخالفة ولا يتم ذلك مع أصحاب المخابز.

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تابع المتحدث باسم نقابة البقالين: "لو استمرت فكرة الحبس للبقالين سيتم فتح الباب للرشاوي"، مشيرًا إلى أن وزارة توفر الدعم للمواطنين من خلال شقين، الأول منظومة المخابز، والسلع التموينية.

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التحرير

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