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«مكافحة الإرهاب» عن قطر: «المتغطي بالسياسة الأمريكية عريان»

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«مكافحة الإرهاب» عن قطر: «المتغطي بالسياسة الأمريكية عريان» «مكافحة الإرهاب» عن قطر: «المتغطي بالسياسة الأمريكية عريان»

التحرير

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استنكرت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس القومي لمكافحة الأرهاب، اتهام دولة قطر للدول العربية الأربعة برغبتهم في تغيير نظام الحكم.

وقالت "هدى" خلال لقائها اليوم الأربعاء، ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "mbc masr": "قطر تقوم بلعبة سياسية هدفها المماطلة وقلب الحقائق"، موجهة حديثها لقطر: "المتغطي بالسياسة الأمريكية عريان".

وتابعت: "قطر حرصت على تشويه الوعي الوطني لدى شعوب الدول العربية من خلال قنواتها الإعلامية لسنوات طويلة وهذا هدف تدميري".

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وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، قال: إن "مطالب دول المقاطعة ضد قطر غير مشروعة ولاتستند إلى حقائق، وإنما إلى فبركات وإنها ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان". 

وأوضح "المريخي" أن تلك المطالب تمثل مساسًا بسيادة الدول وتدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية"، كما كرر وصف الأزمة بالحصار الجائر. 

وأضاف "الدول الأربع بدأت في محاولات لانتزاع الشرعية وأنها غيرت الموقف من دعم الإرهاب إلى تغيير النظام وحتى أنهم دعوا أحد رجال الأسرة الحاكمة (لم يذكره غير أنه يشير على ما يبدو إلى عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثان) لتجهيزه للحكم في قطر".

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التحرير

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