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«الصيادلة» تكشف تفاصيل إغلاق مصنع ألبان الأطفال السري (فيديو)

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«الصيادلة» تكشف تفاصيل إغلاق مصنع ألبان الأطفال السري (فيديو) «الصيادلة» تكشف تفاصيل إغلاق مصنع ألبان الأطفال السري (فيديو)

التحرير

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كشف الدكتور حاتم البدوي، الأمين العام المساعد لشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاجأة حول مصنع ألبان الأطفال الذي اكتشفته وزارة الصحة بالعاشر من رمضان بشهر مارس الماضي.

وقال "البدوي" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "هذه كارثه لأن هذا المصنع ينتج من 2002 وحدث به الكثير من المشاكل"، مؤكدًا أن الدولة لم تحارب هذا المصنع، بالعكس ساعدته كثيرًا وأعطته بدل الفرصة اثنين.

وتابع: "هذا المصنع لايقوم بتصدير ألبان أطفال إلى أوروبا، ولكنه يصدر إليهم مبيض قهوة والكريم شانتيه"، موضحًا أن توقف هذا المصنع لمصلحة الطفل لأن صناعة ألبان الأطفال تحتاج تكنولوجيا عالية.

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واستكمل أمين شعبة الصيدليات "مجلس الدولة رفض عودة نشاط المصنع للعمل في الأسواق المصرية منذ شهرين رغم ادعاء صاحب المصنع حصوله على كافة التراخيص وتعديله خطوط الإنتاج".

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التحرير

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