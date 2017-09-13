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اختتام أعمال الدورة التاسعة للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة

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اختتام أعمال الدورة التاسعة للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة اختتام أعمال الدورة التاسعة للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة

التحرير

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اختتمت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التاسعة للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت بالقاهرة على مدار يومي 12 و13 سبتمبر الجاري تجسيداً للعلاقات الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل واستكمالا لجهود التعاون الحثيثة بين البلدين.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، أن فتحي محمود عبد العظيم المشرف على قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية العربية ترأس أعمال اللجنة عن الجانب المصري، والسفير عبد الغني النعيم عوض الكريم وكيل وزارة الخارجية في جمهورية السودان عن الجانب السوداني بمشاركة اعضاء اللجنة المعنيين من الجانبين.

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وأوضحت الوزارة أن اجتماعات اللجنة تؤكد متانة العلاقات الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل في مصر والسودان، وروح الإخاء المتبادل التي تربط حكومتي البلدين حيث عقدت لجنة المنافذ البرية ثماني دورات متتالية نجحت خلالها في تحقيق عدد من الإنجازات أبرزها انتهاء رصف وتجهيز الطرق البرية الواصلة بين البلدين وإنشاء وافتتاح وتشغيل منفذين بريين لعبور البضائع والركاب في (قسطل وارقين).

وأسفرت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة عن توقيع عدد من الاتفاقات بهدف تسهيل كافة الإجراءات المعمول بها في الجانبين لتمكين حركة عبور الأفراد والبضائع من وإلى البلدين وتدقيق الرسوم المفروضة بالمنافذ البرية بالجانبين، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشروعات الاستثمارية التي يمكن انشاؤها في المناطق المحيطة بالمنفذين، والإعداد لعقد مؤتمر استثماري مشترك بمقري المنفذين للترويج لهذه المشروعات

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