مميش: توقيع اتفاقيات مع «البافارية الألمانية» لإنشاء 5 مصانع

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وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، 5 اتفاقيات صباح اليوم الأربعاء، مع الشركة البافارية الألمانية والمطور الصناعي في شرق بورسعيد لإنشاء 5 مصانع في المنطقة الصناعية مع حلول العام المقبل.

وشهد الفريق مهاب مميش مراسم التوقيع بين شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعي داخل المنطقة الشمالية "شرق بورسعيد" وبين الشركة البافارية الألمانية لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تضم المصانع صناعات الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري ومصنع للأبواب المصفحة وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية.

وقال الفريق أن توقيع الاتفاقيات اليوم يعد قصة نجاح جديدة للمنطقة الاقتصادية، مما ينعكس على تنمية البلاد وكذلك يساهم في خلق فرص عمل جديدة وهو ما تركز عليه خطة المنطقة الاقتصادية، وكذلك جذب استثمارات أجنبية مباشرة أخرى، ورفع تصنيف المنطقة.

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وأضاف الفريق مميش أنه تم الاتفاق على بدء التنفيذ في أوائل يناير المقبل 2018، لتستكمل منظومة التنمية الشاملة في المنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية خاصة شرق بورسعيد والتي تعد منطقة متكاملة من حيث وجود ميناء شرق بورسعيد فى ظهير المنطقة الصناعية وكذا مناطق لوجستية مما يضع مصر من بين أكبر مراكز الصناعة والتجارة عالمياً.

وفي نفس السياق أعلن الفريق مهاب مميش أنه اتفق مع شركة سيمنس الألمانية على تشكيل لجنة مشتركة بين الشركة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء مركزين لتدريب وتأهيل العمالة الفنية داخل المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق مهاب مميش ووفد المنطقة الاقتصادية والذي ضم اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية وممثلي قطاع الاستثمار والقطاع القانوني، لمدينة ميونيخ في ثاني وثالث أيام جولته الترويجية للمنطقة الاقتصادية في ألمانيا، والتي تستغرق 5 أيام متواصلة يتخللها حضور الفريق منتدى الأعمال المصري الألماني الذي يضم مايقرب من 100 شركة ورجل أعمال ألمان.