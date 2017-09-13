وزيرة التخطيط: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار تدريجيا

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المواطن المصري سيشعر بانخفاض أسعار السلع بشكل تدريجى، لافتة إلى أن التضخم الشهري انخفض، كما أن أثره سيظهر خلال الربع المقبل من العام المالى الجارى.

وأضافت "السعيد" خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاضًا طفيفًا فى أسعار السلع الغذائية بنسبة بلغت نحو 0.5%، لافتة إلى أن المواطن سيشعر بهذا الانخفاض بعد نمو القطاعات، وعلى رأسها الصناعة التى تحقق نموا مستمرا في الفترة الأخيرة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن معدل التضخم سيهبط وفقًا للتوقعات، موضحة أنه سينخفض إلى مستوى 12% مع قدوم عام 2018.

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كما أوضحت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016-2017، فى مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2015-2016، مشيرة إلى أن قطاع البترول استحوذ على نحو 60% من إجمالى حجم الاستثمارات المباشرة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر لديها نحو 13.7 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات، مقابل عجز سجل نحو 2.8 مليار جنيه.