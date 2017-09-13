بالصور..أعضاء الإدارة المحلية بالبرلمان ينظمون زيارة لمحافظة أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

استقبل المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارته للمحافظة ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة للوقوف على احتياجات المحافظة ومشاكل مواطنيها والمشروعات التي تقام فيها.

وحضر اللقاء محمد الحسيني، وبدوي النويشي، عضوا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط، وبعض وكلاء الوزارات وعدد من رؤساء المراكز والأحياء.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تولي اهتمامًا بمحافظات الصعيد، الذي يحتاج اهتمامًا كبيرًا من الدولة لدفع عجلة التنمية وحل مشاكله وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية به.

وأضاف السجيني، أن هذه الزيارات تستهدف الوقوف على المشروعات الجارية بالمحافظة لوضع حلول لبعض الملفات خارج الإطار التقليدي والتي تحتاج للدعم والتحفيز بأنواعه، وزيارة الوحدات المحلية بالقرى التي تشهد معاناة وتحتاج لتضافر الجهود النيابية والتنفيذية والمجتمعية لتغيير واقعها، والوقوف على خطط المستقبل سواء في مجال التخطيط العمراني ومنع العشوائيات أو في مجال الاستثمار والإنتاج والميزات والخامات النسبية التي تتمع بها كل محافظة على حدة.

وتناول محافظ أسيوط - خلال اللقاء - تحليل للوضع الراهن للخدمات بالمحافظة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والإسكان ومشروعات الري والطاقة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والاستثمار والشباب والرياضة.

كما ناقش المحافظ ملف المخلفات الصلبة، لافتًا إلى أن محافظة أسيوط مدرجة ضمن المشروع الوطني للمخلفات الصلبة ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية، الذي بدأ في فبراير 2017 بالمحافظة ومدته 5 سنوات كما تناول الاحتياجات العاجلة لمشروع المخلفات الصلبة، بدء من التجميع والنقل والمعالجة والتدوير وانتهاء بالدفن.

وأشار الدسوقي إلى أن المحافظة تشهد طفرة في التنمية العمرانية حيث تم البدء في إنشاء مدينة ناصر "الهضبة الغربية" على مساحة 6 آلاف فدان بتكلفة 18 مليار والتي تستهدف توفير 90 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء مدينة المستقبل التي تستهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظ، أن برنامج زيارة اللجنة للمحافظة يتضمن تفقد عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية من الإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والري.