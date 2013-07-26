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تأجيل تقديم إيجواين مع نابولي

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تأجيل تقديم إيجواين مع نابولي تأجيل تقديم إيجواين مع نابولي

روما (إفي): أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم تأجيل تقديم مهاجمه الأرجنتيني الجديد جونزالو إيجواين إلى غد الجمعة، بعدما كان مقررا لها الخميس.

وأوضحت صحيفة "لاجازتيا ديللو سبورت" اليوم أن اللاعب كان سيقدم اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، ولكنه تم تأجليه فيما بعد إلى الجمعة.

ولم يعلن النادي عن سبب تأجيل تقديم اللاعب، إلا أن التقارير الصحفية أكدت أن القرار جاء من رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس الذي فضل أن يتم تأجيل تقديمه لوسائل الإعلام.

وتخطى الأرجنتيني جونزالو إيجواين والحارس الإسباني بيبي رينا الفحوص الطبية في نابولي، حيث سينضمان للفريق الذي يقوده الإسباني رفائيل بنيتيز.

واستقبل إيجواين من قبل حوالي 50 مشجعا لنابولي حيث أعرب اللاعب عن سعادته "الكبيرة" بالانضمام.

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