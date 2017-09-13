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القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بقنا

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مصراوي Masrawy

القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بقنا

02:29 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بقنا

حملة أمنية - ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت إدارة البحث الجنائي بقنا، 10 قطع أسلحة متنوعة "آلية - وخرطوش - ورشاش جرينوف" في حملة أمنية استهدفت عددًا من عناصر أطراف الخصومات الثأرية؛ بالإضافة إلى القبض على 5 هاربين من أحكام جنائية متنوعة؛ ومصادرة 29 دراجة بخارية دون لوحات.

وأفادت إدارة البحث الجنائي بقنا، بقيادة اللواء أشرف رياض، بمواصلة الحملات الأمنية بالتنسيق بين جميع الإدارات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

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مصراوي Masrawy

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