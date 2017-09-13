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7 أكتوبر.. الحكم على 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي

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مصراوي Masrawy

7 أكتوبر.. الحكم على 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي

02:26 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

7 أكتوبر.. الحكم على 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي

جنايات شمال القاهرة

كتب – محمود السعيد:

حجزت الدائرة ١٤ جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم على ٩ متهمين بقتل النقيب محمود المحرزي الضابط بقسم السلام أثناء محاولته القبض عليهم لاتجارهم في المواد المخدرة، لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين وعضوية المستشارين عادل سيد جبر وهاني محمد فايز وسكرتارية أشرف صلاح وجاد كنعان.

ونسبت النيابة العامة لـ ٩ متهمين بينهم ٣ هاربين، اتهامات القتل العمد للنقيب محمود محمد عبد الظاهر المحرزي معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة.

بداية الواقعة كانت بعملية مداهمة لقوات أمن قسم السلام للقبض على تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بدائرة القسم، وأثناء توجههم للقبض على ٥ متهمين بحوزتهم ٢٠ كجم من مخدر البانجو، أطلقوا النيران على قوات الشرطة، مما أدى لاستشهاد المجني عليه ومصرع متهم.

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