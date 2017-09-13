مسؤول أممي: غزة جزء لا يتجزأ من أية دولة فلسطينية مستقبلية
مسؤول أممي: غزة جزء لا يتجزأ من أية دولة فلسطينية مستقبلية
02:37 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية
رام الله – (أ ش أ):
أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أية دولة فلسطينية مستقبلية.
ورحب ملادينوف - في بيان صحفي اليوم الأربعاء- بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالوحدة الفلسطينية في القاهرة، منوها بأن الوحدة هي خطوة أساسية نحو التحقيق السلمي للتطلعات الوطنية الفلسطينية.
وقال "إن المصالحة أمر بالغ الأهمية من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة وكبح التكديس المستمر للأسلحة واستعادة الأمل في المستقبل".. وحث جميع الأطراف على اغتنام الزخم الإيجابي الراهن والتوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة الفلسطينية بأن تتولى مسؤولياتها فورا في غزة.
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