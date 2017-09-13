الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري زلزال المكسيك

أبوظبي (أ ش أ)

قدمت الإمارات اليوم الأربعاء مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخراً سواحل جنوب غرب بيجيبان في المكسيك ما أدى إلى مقتل 61 شخصاً وجرح 200 شخص ولجوء أكثر من 10 آلاف شخص إلى أماكن الإيواء.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمساندة المتضررين من الزلزال جاءت في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واستشعارا منه للمحنة التي تعرض لها الشعب المكسيكي بسبب كارثة الزلزال التي لا تزال تداعياتها تخيم على المنكوبين في تلك المناطق.

وشدد "حمدان" على أن مبادرات الدولة الإنسانية تسهم بقوة في دعم جهود الإغاثة، مشيراً إلى أن الهيئة تعتبر من عناصر المواجهة الفاعلة لتقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث ولن تدخر وسعا في تقديم كل ما من شأنه أن يساعد في تحسين الظروف الإنسانية للمتأثرين منها.