أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري زلزال المكسيك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري زلزال المكسيك

02:17 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري زلزال المكسيك

مساعدات لمتضرري زلزال المكسيك

أبوظبي (أ ش أ)

قدمت الإمارات اليوم الأربعاء مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخراً سواحل جنوب غرب بيجيبان في المكسيك ما أدى إلى مقتل 61 شخصاً وجرح 200 شخص ولجوء أكثر من 10 آلاف شخص إلى أماكن الإيواء.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمساندة المتضررين من الزلزال جاءت في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واستشعارا منه للمحنة التي تعرض لها الشعب المكسيكي بسبب كارثة الزلزال التي لا تزال تداعياتها تخيم على المنكوبين في تلك المناطق.

وشدد "حمدان" على أن مبادرات الدولة الإنسانية تسهم بقوة في دعم جهود الإغاثة، مشيراً إلى أن الهيئة تعتبر من عناصر المواجهة الفاعلة لتقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث ولن تدخر وسعا في تقديم كل ما من شأنه أن يساعد في تحسين الظروف الإنسانية للمتأثرين منها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط مروحية عسكرية في المكسيك محملة بمساعدات عينية لضحايا زلزال

    أخبار

  • الأمم المتحدة تعلن وصول رحلتي مساعدات إلى الروهينجا

    أخبار

  • ماذا قال الوزير القطري لاستفزاز دول المقاطعة أثناء اجتماع "الجامعة

    أخبار

  • جدل ونقاش حاد في اجتماع وزراء الخارجية العرب ردًا على كلمة ممثل قطر

    أخبار

إعلان

4ad81ebf23.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض