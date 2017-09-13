بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور رياض الأطفال أمام "تعليم الجيزة"

كتبت - ياسمين محمد:

نظم عدد من أولياء أمور تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والتجريبية، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مديرية التربية والتعليم بالجيزة؛ اعتراضًا على قرار المحافظ بوقف قبول تحويلات الصف الثاني برياض الأطفال KG2 مع عدم قبول التحويلات السابقة.

ووصلت قوة أمنية لمحيط مديرية التربية والتعليم بالجيزة للسيطرة على المظاهرة، فيما استجابت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لنداءات أولياء الأمور المتضررين، حيث جمعتهم بمسرح مدرسة السعيدية الثانوية، تمهيدا للاجتماع بهم.

وأشارت إحدى أولياء الأمور المتضررين من القرار، إلى أن نظام قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة "التجريبية"، يعتمد على تنسيق السن، وتقبل المدارس أعمارًا مرتفعة للأطفال للالتحاق بـKG1، تصل إلى 5 سنوات و11 شهرًا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بهذه المدارس مقارنة بالمقاعد المتوفرة لهم.

وإلى جانب السن يعتمد قبول الطلاب بالمدارس التجريبية، على المربع السكني للطفل، بحيث تقبل كل إدارة تعليمية الأطفال في محيطها، وتحدد سن القبول بناءً على مقارنة المقاعد المتاحة بالأعداد المتقدمة.

وأضافت أنّ "الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقًا، قررت بعد شكاوى أولياء الأمور، اعتبار محافظة الجيزة كلها مربع سكني واحد، وطالبت أولياء الأمور بالتقديم لأبنائهم في أي إدارة تعليمية بـKG1، حتى إذا كانت بعيدة عن محل السكن، على أن يتم تحويلهم العام المقبل 2017/ 2018 بعد فتح عدد من قاعات رياض الأطفال بالإدارات المختلفة بـKG2".

وأكدت أن أولياء الأمور البالغ عددهم نحو 12 ألفًا، انصاعوا لطلب مديرة المديرية، وقدموا أوراق أبنائهم في مدارس عدة سواء بعيدة عن المربع السكني للطلاب، أو بمدارس لا يوجد بها مرحلة رياض أطفال "على الورق"، على أمل تحويل الطلاب في العام التالي.

وتضيف أنها قدمت أوراق ابنها بالعياط، وهي البعيدة تمامًا عن محل سكنها بالهرم، ودفعت المصروفات كاملة، في حين أن نجلها لم يذهب للمدرسة يومًا واحدًا بسبب بعد المسافة، على أمل أن تنفذ المديرية وعدها بنقل الطلاب إلى مرحلة KG2 العام المقبل.

وبعد استجابة أولياء الأمور لمديرية التربية والتعليم العام الماضي، فتحت محافظة الجيزة تحويلات رياض الأطفال بين الإدارات بتاريخ 1 يوليو الماضي، ولكنهم فوجئوا بقرار المحافظ يوم 12 يوليو الماضي بوقف التحويلات بين الإدارات.

بعدها التقى أولياء الأمور سكرتير المحافظ، الذي طلب منهم تقديم شكوى، ولكنهم فوجئوا بالمحافظة تؤكد على الإدارات التعليمية وقف تحويلات رياض الأطفال.