وزير الكهرباء: تعاقدنا مع "فالكون" لقراءة العدادات حفاظًا على سرية البيانات

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك ١٠ آلاف موظف يعملون ما بين محصلين وقارئي عدادات، مشيرًا إلى حاجة المستهلكين لضعف هذا الرقم.

وأضاف وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحاجة الماسة للعنصر البشري دفعت الوزارة للتعاقد مع إحدى الشركات المدنية "فالكون" التابعة لجهة سيادية؛ للحفاظ على سرية قاعدة بيانات المستهلكين، التي تعتبر من الأمن القومي، على حد قوله.

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن موظفي هذه الخدمة لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها قارئو العدادات العاملين في الوزارة.