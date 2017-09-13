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هآرتس: زعماء المنظمات اليهودية الأمريكية يرفضون مساع قطرية للاجتماع مع تميم

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مصراوي Masrawy

هآرتس: زعماء المنظمات اليهودية الأمريكية يرفضون مساع قطرية للاجتماع مع تميم

02:08 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

هآرتس: زعماء المنظمات اليهودية الأمريكية يرفضون مساع قطرية للاجتماع مع تميم

غزة (أ ش أ)
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن رفض قادة المنظمات اليهودية الأمريكية مساع قطرية لتنظيم اجتماعات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ اجتماعاتها في مدينة نيويورك، الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية -في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن قطر تواصلت مع عدد من زعماء المنظمات اليهودية البارزة في الولايات المتحدة، وطلبت منهم الاجتماع مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته المزمعة لنيويورك.

ونقلت هآرتس عن مورت كلين رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية "زوا" -الذي رفض الاجتماع مع أمير قطر- قوله "نرفض الاجتماع مع قادة قطر قبل قيامهم بوقف تمويل حركة (حماس)، بالإضافة إلى تغيير نهج قناة (الجزيرة) التي تحرض ضد إسرائيل".

وتابع كلين -وفق الصحيفة- "وحتى بعد أن قيام الجانب القطري بهذه الإجراءات، يجب عليهم أن يقدموا البراهين التي تؤكد تغيير صورتهم كدولة داعمة وممولة للإرهاب، لاسيما أن الدوحة مقربة للغاية من طهران".

بدوره، قال جوناثان شانزر من مؤسسة (الدفاع عن الديمقراطيات) وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن وانتقدت قطر بشدة مرارا لعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية، لـ(هارتس)، إن "شن قطر، الراعي الرئيسي لحركة (حماس) ومالكة قناة (الجزيرة) المحرضة لإسرائيل، لمثل هذه الحملة الرامية لتجميل صورتها، يعد أمرا سخيفا للغاية".

وأكد ثلاثة مسئولين بارزين في المنظمات اليهودية الأمريكية تلقيهم دعوات من الجانب القطري للاجتماع مع تميم.

وأماطت الصحيفة اللثام عن أن قطر تواصلت مع زعماء المنظمات اليهودية، عبر توظيفها لـنيك موزين مستشارا للعلاقات العامة، وذلك بهدف تحسين صورتها داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، بما في ذلك المجتمع اليهودي.

كانت تقارير إخبارية قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن قطر تدفع لشركة العلاقات العامة "ستونينجتون" المملوكة لموزين، 50 ألف دولار شهريا لتحسين صورتها لدى المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha

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