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ضبط "بودي جارد" حال اختطافه لرجل أعمال عربي بمنطقة الساحل

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مصراوي Masrawy

ضبط "بودي جارد" حال اختطافه لرجل أعمال عربي بمنطقة الساحل

02:14 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المتهم

كتب - علاء عمران:

أحبطت أجهزة أمن القاهرة، محاولة قيام بودي جارد باختطاف رجل أعمال عربي بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة الساحل.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه أثناء تواجد قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، بميدان فيكتورياـ دائرة القسم؛ فتلاحظ لهما قيام قائد السيارة رقم "ي ص و 325"، ماركة كيا سيراتو بترولي اللون وبصحبته شخص آخر باعتراض طريق قائد السيارة رقم "س ي ر 4981" ماركة مرسيدس سوداء اللون وإجباره على التوقف ومحاولة إكراهه على استقلال سيارة ماركة كيا سيراتو صحبتهما، وتمكن الطوف الأمني من ضبط الطرفين.

وبالفحص تبين أنهما كل من طرف أول، "أحمد.ص"، 39 سنة، رجل أعمال، ويحمل جنسية عربية، ومقيم بأحد الفنادق، قائد السيارة رقم "س ي ر 4981"، ماركة مرسيدس "ملكه"، وطرف ثان، "أحمد.ع"، وشهرته "أحمد بيبس"، 43 سنة، عاطل، ومقيم ـ دائرة القسم "مسجل خطر"، سرقات بالإكراه تحت رقم 1735 فئة ب الساحل، وسبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة، قائد السيارة رقم "ي ص و 325"، ماركة كيا سيراتو "ملكه".

وبالفحص تبين أن الثاني كان يعمل حارسًا شخصيًا لدى الأول منذ حوالي 6 سنوات، وقام الأخير بإنهاء عمله منذ شهرين بسبب خلافات مالية بينهم على مبلغ مالي قدره 26 ألف جنيه؛ فخطط الثاني على تتبعه واختطافه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانه بإجمالي المبلغ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص أقر بصحته وبسؤال المجني عليه اتهمه بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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