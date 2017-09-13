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7 أكتوبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية قتل النقيب محمود المحرزي بالسلام

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مصراوي Masrawy

7 أكتوبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية قتل النقيب محمود المحرزي بالسلام

02:14 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

7 أكتوبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية قتل النقيب محمود المحرزي بالسلام

محكمة شمال القاهرة بالعباسية

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، حجز قضية محاكمة 6 من تجار المخدرات، المتهمين بقتل النقيب محمود المحرزي الضابط بقسم شرطة السلام، خلال تبادل إطلاق النار، لجلسة 7 أكتوبر القادم للحكم.

وكانت تحقيقات النيابة مع المتهمين المضبوطين، كشفت أنهم في عام 2013 اتخذوا من الجبال وكراً لتجارة المخدرات والسلاح، وبها أماكن يصعب على الشرطة اختراقها، نظراً لخطورتها، كما تبين أن المتهمين فروا هاربين بعد ارتكابهم للواقعة واختبأوا في إحدى المناطق الجبلية.

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