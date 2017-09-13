تعرف على أكثر دول العالم ترحيبًا بالسياح.. وهذا مركز مصر

كتب - مصراوي:

كشف موقع "passportindex" المتخصص في السفر، عن قائمة بأكثر الدول استضافة للسياح في العالم، حيث تصدرت القائمة العديد من الدول الأفريقية، وهم دولة جزر القمر، ثم كوت ديفوار وغينيا بيساو ومدغشقر.

أما الدول التي تذيلت القائمة وحلت كأقل الدول ترحيبًا بالسياح هي كوريا الشمالية وتركمانستان وسوريا والصومال وأفغانستان، وحلت مصر في التصنيف 36 من ضمن 103 تصنيف، شملتهم القائمة، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وبحسب الموقع، فإن الدخول إلى هذه الدول دون يتطلب تأشيرات دخول لسكان جميع دول العالم. ومن ضمن القائمة أيضاً هناك أنجولا الأفريقية والتي تسمح بدخول أراضيها دون تأشيرة فقط لمواطني دولة ناميبيا.

وتلي تلك الدول على الترتيب كل من ليبيا وبوتان وغينيا الإستوائية والعراق وإريتريا، وهي تسمح بدخول مواطني ثلاث دول فقط إلى أراضيها دون تأشيرة.