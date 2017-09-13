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البحر الأحمر تتسلم محطة "اليسر" لتحلية المياه بتكلفة 800 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

البحر الأحمر تتسلم محطة "اليسر" لتحلية المياه بتكلفة 800 مليون جنيه

02:12 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

محطة اليسر بالغردقة

أ. ش. أ

تسلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، محطة "اليسر" لتحلية المياه بالغردقة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووقعت محضر استلام المحطة بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت الشركة - في بيان لها- أن محطة اليسر من أكبر محطات تحلية المياه بشمال إفريقيا، حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف متر مكعب في اليوم، وتصل تكلفتها إلى 800 مليون جنيه، وهي الآن في مرحلة التشغيل التجريبي.

ووجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله بإنهاء كافة إجراءات الحماية المدنية للمحطة ومتابعة تدريب مهندسي شركة مياه البحر الأحمر على تشغيل وصيانة المحطة فور استلامها من القوات المسلحة التي قامت بإنشائها.

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