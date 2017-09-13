معدات جديدة لشركة مياه الشرب والصرف بأسوان بتكلفة 15 مليون جنيه
معدات جديدة لشركة مياه الشرب والصرف بأسوان بتكلفة 15 مليون جنيه
02:01 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
محافظ أسوان مجدي حجازي
أ. ش. أ
دشن محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأربعاء، العمل بمجموعة من المعدات الجديدة بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة جبل تقوق، والتي وصلت أسوان بتكلفة 15.5 مليون جنيه.
وأكد المحافظ، خلال جولته بفرع شركة مياه الشرب بالمحافظة، أن المعدات تعد إضافة هائلة تسهم في تنمية وتطوير مستوى الأداء الفني بالشركة لتؤدي خدماتها من أعمال الصيانة والتسليك والتطهير لكافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى توفير مياه الشرب بالكميات المناسبة وغيرها من الخدمات الفنية المتنوعة بأعلى مستوى وبالجودة المطلوبة وفي أقرب وقت ممكن.
وأوضح رئيس فرع شركة مياه الشرب بأسوان، رفعت إسماعيل، أن المعدات الجديدة تشمل 4 سيارات مجهزة بخزان مياه شرب تستخدم في توفير المياه للمناطق التي تشهد أعطالًا والمناطق النائية وغير المخدومة، إضافة إلى 4 سيارات لـ"التسليك الآلي" مجهزة بأحدث الأجهزة لتسليك شبكات الصرف الصحي وبيارات التجميع وتطهيرها من المخلفات والترسيبات الصلبة.
وأشار رئيس فرع الشركة بالمحافظة إلى أن المعدات تشمل أيضًا سيارة للكسح تستخدم في حالات الطوارئ وشفط تراكمات مياه الصرف الصحي الناتجة عن الكسور المفاجئة، وشفط مياه الصرف بالقرى والمناطق النائية التي لا تتوفر بها شبكات للصرف الصحي، بالإضافة إلى لودر حفار يستخدم فى أعمال الحفر والردم والتكسير فى التربة الصلبة لتنفيذ أعمال الصيانة.
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