وفد "الفاو" يبحث تنفيذ 2300 مشروع تصنيع غذائي ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

التقى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أعضاء وفد منظمة الفاو"Fao"، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارتهم لبني سويف، لتدشين التوسع في فعاليات برنامج تحسين الغذاء والتغذية للأسرة، وتنفيذ مشروعات صغيرة بالقرى بقيمة 3.5 مليون، الذي تنفذه المنظمة بـ 5 محافظات من الصعيد.

واتفق المحافظ مع وفد المنظمة على استهداف تنفيذ 2300 مشروع تصنيع غذائي لتغطية حوالي 1300 قرية وتابع على مستوى المحافظة، واعتباره مشروعًا قوميًا، والذي سيوفر حوالي 23 ألف فرصة عمل بالريف سوف تحدث نقلة رائدة في مجال تنمية القرية ونموذج تحفيزي في هذا المجال.

وأكد المحافظ لأعضاء المنظمة أن التصنيع الغذائي بمستويات جودة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة والاستفادة من القيمة المضافة المتاحة، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء القرى البسطاء، سيمثل انطلاقة كبيرة نحو تحقيق أهداف المنظمة لتحسين الغذاء والتغذية ومواجهة الجوع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع النهوض بمستوى المعيشة بالقري في مقدمة أولوياتها وهو مايظهر واضحاُ في توجيهات القيادة السياسية المستمرة في هذا الشأن.

وأشار الدكتور حسين جادين إلى حرص المنظمة على العمل داخل بني سويف وأنها ضمن أجندة وبرنامج المنظمة دائماً، نظراً للتسهيلات التي تجدها المنظمة، وحرص المحافظ على تنفيذ كافة المشروعات التنموية المستدامة، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع بين الجهات المعنية بمحافظة بني سويف وأعضاء المنظمة المسؤولين للبدء الفوري خلال الأسبوع القادم.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد أنشطة مشروع الفاو حول تحسين تغذية الأسرة وأمنها الغذائي بقرية منشأة "عبدالصمد" بإهناسيا وتفقد المطبخ التغذوي ومشاهدة نشاط زراعة الأسطح بمديرية الزراعة بمدينة بني سويف.

وضم الوفد الدكتور حسين جادين ممثل المنظمة بمصر، ومستر فيليس لونجوباردي رئيس الوكالة الإيطالية لتعاون التنمية، وولد أحمد عبدالسلام مساعد مدير عام الفاو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نبيل جانجي نائب ممثل الفاو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد العيداروس مكتب اتصالات منطقة "الفاو" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دارين الخطيب سفير النوايا الحسنة بالفاو، راوية الدابي خبير اتصال ممثل الفاو بمصر، الدكتورة زهرة أحمد مدير المشروع تحسين الأمن الغذائي ممثل الفاو بمصر.

وتضمن فعاليات وأنشطة المنظمة بالمحافظة مدارس حقلية ومعارض للتصنيع الغذائي والمطبخ التغذوي وصناعات التجفيف، من خلال توفير المنظمة الدعم الفني والتدريب اللازم عن الأساليب الحديثة في هذا المجال بالإضافة إلى التمويل بالتعاون مع جمعيات أهلية.