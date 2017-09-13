بدء أعمال "معا في خدمة الوطن" بمشاركة واعظات الأوقاف وخادمات الكنائس بأسيوط (صور)

أسيوط – أسامة صديق:

افتتحت جامعة أسيوط، أعمال الدورة التدريبية التوعوية لواعظات الأوقاف وخادمات الكنائس لمحافظتي أسيوط وسوهاج، اليوم الأربعاء، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة ضمن حملة طرق الأبواب "معًا.. في خدمة الوطن"، خلال الفترة من 13 إلى 14 من سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتورة سحر عبدالمولى، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وتعقد الدورة تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة، وإيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية، وكريستين فكري المنسق الإداري لوحدة مناهضة التحرش بالجامعة، وبمشاركة الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، وعدد من الأساتذة والمتخصصين والمشاركين يضم نحو 150 مشاركًا من محافظتي أسيوط وسوهاج.

وخلال الافتتاح أوضح الدكتور نبيل صموئيل، أن الحملة تنطلق في إطار المبادرة المشتركة بين وزارة الأوقاف والكنائس المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم فكرة تكوين فريق واحد من الواعظات بالأوقاف مع الراهبات وخادمات الكنائس للعمل معاً كفريق ضمن حملة طرق الأبواب للوصول إلى المرأة في كافة قرى ونجوع مصر والتعرف على مشكلاتها واحتياجاتها باعتبارها المنبع والشريك الأساسي في بناء الأسرة والوطن والعمل المشترك.

كما استعرضت سحر عبدالمولى، مقرر المجلس بأسيوط، أبرز مهام المجلس واختصاصاته، وما يقوم به من التوعية والنصح والمشورة والمواجهة النفسية والقانونية والطبية وكيفية التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، مؤكدةً في ذلك حرص المجلس، عقد وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعية الهامة التي تصل لكل المستهدفين بكافة محافظات الجمهورية من أجل تحقيق التواصل البنّاء مع المجتمع ومواجهة المشكلات على نحو أكثر تفاعلية وإدراك.