مميش: اتفاقيات مع "البافارية" الألمانية لإنشاء 5 مصانع بشرق بورسعيد

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، 5 اتفاقيات مع الشركة البافارية الألمانية والمطور الصناعي في شرق بورسعيد، لإنشاء 5 مصانع في المنطقة الصناعية مع حلول عام 2018 المقبل.

وشهد الفريق مميش مراسم التوقيع بين شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعي داخل المنطقة الشمالية "شرق بورسعيد" وبين الشركة البافارية الألمانية لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تضم المصانع صناعات الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري ومصنع للأبواب المصفحة وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية.

وقال مميش، إن توقيع الاتفاقيات اليوم يعد قصة نجاح جديدة للمنطقة الاقتصادية، ما ينعكس على تنمية البلاد ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وهو ما تركز عليه خطة المنطقة الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة أخرى، ورفع تصنيف المنطقة.

وأضاف الفريق مميش، أنه تم الاتفاق على بدء التنفيذ في أوائل يناير المقبل 2018، لتستكمل منظومة التنمية الشاملة في المنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية خاصة شرق بورسعيد، التي تعد منطقة متكاملة من حيث وجود ميناء شرق بورسعيد في ظهير المنطقة الصناعية، وكذا مناطق لوجستية، ما يضع مصر من بين أكبر مراكز الصناعة والتجارة عالميًا.

جاء ذلك على هامش زيارة الفريق مهاب مميش ووفد المنطقة الاقتصادية والذي ضم اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وممثلي قطاع الاستثمار والقطاع القانوني، لمدينة ميونيخ في ثاني وثالث أيام جولته الترويجية للمنطقة الاقتصادية في ألمانيا، والتي تستغرق 5 أيام متواصلة يتخللها حضور الفريق منتدى الأعمال المصري الألماني الذي يضم مايقرب من 100 شركة ورجل أعمال ألمان.