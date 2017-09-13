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الجيش السوري يؤمن مهابط مطار دير الزور تمهيدا لإعادة تشغله

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الجيش السوري يؤمن مهابط مطار دير الزور تمهيدا لإعادة تشغله

01:55 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الجيش السوري يؤمن مهابط مطار دير الزور تمهيدا لإعادة تشغله

الجيش السوري - ارشيفية

دمشق (أ ش أ)

تابعت وحدات من الجيش السوري تأمين محيط المطار العسكري والفوج 137 بالتزامن مع تنفيذ عمليات مكثفة لاجتثاث إرهابيي تنظيم (داعش) من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الأربعاء/ أن وحدات الجيش وبعد التقائها منذ أيام بحامية المطار وسيطرتها على سلسلة جبال الثردة تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها إرهابيو تنظيم (داعش) في المنطقة وتأمين المهابط وتنظيفها تمهيدا لإعادة إقلاع الطائرات وهبوطها بشكل آمن لتقوم بعملياتها القتالية ضد الإرهاب.

وأشارت إلى أن سلاح الجو نفذ طلعات على محاور ومناطق انتشار وتحصن لتنظيم (داعش) في قرى الجنينة وحطلة والمريعية والبغيلية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من إرهابييه وتدمير مواقع محصنة لهم.

وأسفرت عمليات الجيش البرية في ريف دير الزور أمس - التي تزامنت مع طلعات جوية مكثفة للطيران السوري على مواقع (داعش) في قرى الجنينة وعياش والبغيلية وحطلة والحويقة ومعبار الجفرة - عن تدمير العديد من آليات داعش وأوكاره ومقتل العديد من إرهابييه.

وذكرت مصادر أهلية من الريف الغربي أن مجموعات جديدة من تنظيم داعش، من بينها ما يسمى وزير الزراعة بالتنظيم الإرهابي عبد الرحمن عكلة العارف وأحد المتزعمين لما يسمى "الشرطة الإسلامية" /عكلة العارف/ إضافة إلى أحد كبار الأمنيين فروا مع عائلاتهم من قرية محيميدة.

وأوضحت المصادر أن داعش اختطف 3 فتيات من بلدة بقرص فوقاني - منذ يوم الأحد الماضي - بتهمة الإساءة إلى التنظيم بالكلام وتناقلهن أخبار تقدم الجيش العربي السوري.

هذا المحتوى من

Asha

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