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لسماع الشهود.. تأجيل إعادة محاكمة 18 متهما في "أحداث أطفيح" لـ 1 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

لسماع الشهود.. تأجيل إعادة محاكمة 18 متهما في "أحداث أطفيح" لـ 1 نوفمبر

01:59 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

محاكمة 18 متهما في أحداث أطفيح

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، تاجيل إعادة إجراءات محاكمة 18 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ 1 نوفمبر
وجاء قرار التأجيل لسماع الشهود
وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول عبد العليم محمد مساعد شرطة بمركز شرطة أطفيح، وقال بعد حلف اليمن إنه في يوم الأحداث تجمع بعض الأشخاص في حوالي الساعة السابعة صباحا، ومع مرور الوقت زاد أعداد المتظاهرين

وأضاف الشاهد أن بعض المتظاهرين قاموا بإشعال النار فى إطارات السيارات، وانه غادر المركز قبل إشعال النار فيه، وقام بعض المتظاهرين بسب قوات الشرطة

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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