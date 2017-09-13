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ضبط عاطلين وبحوزتهما نصف كيلو فودو مخدر قبل ترويجه بمنطقة المطرية

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين وبحوزتهما نصف كيلو فودو مخدر قبل ترويجه بمنطقة المطرية

01:58 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ضبط عاطلين وبحوزتهما نصف كيلو فودو مخدر قبل ترويجه بمنطقة المطرية

المتهمين

كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين لاتجارهم بالمواد المخدرة وبحوزتهما نصف كيلو فودو و44 قرص مخدر بمنطقة المطرية.

تعود أحداث الواقعة حال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، بدائرة القسم لتأمين المنطقة فتمكنوا من ضبط كل من "عبد الكريم.ع"، 19 سنة، عاطل، و"رامي.ص"، 22 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 500 جرام، 44 قرص مخدر، ومبلغ مالي 80 جنيه بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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