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ضبط عامل استولى على 100 ألف دولار من شركة بمصر الجديدة

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل استولى على 100 ألف دولار من شركة بمصر الجديدة

01:46 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ضبط عامل استولى على 100 ألف دولار من شركة بمصر الجديدة

المتهم

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الجديدة، اليوم الأربعاء، القبض على موظف استولى على ١٠٠ ألف دولار من عهدته بعدما ائتمنه صاحب شركة أقمشة لإيداع المبلغ في البنك بمصر الجديدة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة، من محامي وكيلًا عن، ياسين حامد ياسين، 35 سنة، صاحب شركة لتجارة الأقمشة، يفيد بتضرره من موظف بالشركة يدعى، "كريم.ا"، 30 سنة، مقيم ـ دائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه باستلام مبلغ 100 ألف دولار خاصة بالشركة التي يعمل بها بقصد إيداعها ببنك بمنطقة مصر الجديدة وعقب انتهاء أجازة العيد اكتشف عدم قيام المذكور بإيداع المبلغ.

كشفت تحريات المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، صحة الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم بأحد الأماكن التي يتردد عليها.

اعترف المتهم أمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مبلغ مالي قدره 88 ألف دولار و2000 جنيه مصري، و 4 هواتف محمولة، وجهاز "لاب توب" وشاشة تليفزيون 40 بوصة أقر بشرائها من متحصلات المبلغ.

وقال المتهم: "الشيطان أغراني بسرقة المبلغ وسرقته عشان أظبط نفسي وأهرب من الفقر اللي عايش فيه".

تحفظ الأمن على دفتر البريد المودع به باقي المبلغ، وحُرر محضرًا بالواقعة أحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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