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تطهير 1750 مترا من شبكة الصرف الصحي بمركز إطسا في الفيوم (صور)

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مصراوي Masrawy

تطهير 1750 مترا من الصرف الصحي بمركز إطسا في الفيوم (صور)

01:30 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

قال اللواء هشام محمد درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الأربعاء، إنه جاري تطهير شبكة صرف صحي بمركز ومدينة إطسا من الرواسب والمخلفات بواسطة سيارات الفاكيوم والنافوري وفرق التطهير والغواصين لتنظيف البيارات، داخل الشبكة لتنظيفها وتسليكها من كافة العوالق والرواسب.

وأضاف درة أن العمل سيستمر لمدة شهر كامل، حتى يتم الانتهاء من تسليك ونظافة الشبكة بالكامل، خاصة الأماكن الساخنة، التي تكثر فيها الطفوحات والإنسدادات نتيجة الضغوط الكبيرة أو السلوكيات السيئة من جانب المواطنين اتجاه شبكة الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تسليك وتنظيف شبكة الصرف الصحي بمنطقة تحت الكوم، بالقرب من الكنيسة بطول 1000 متر بقرية منية الحيط، كما تم الانتهاء أيضًا من تطهير شبكة الصرف الصحي بقرية العتامنة بطول 750 مترًا، ويتم العمل الآن في شبكة الصرف الصحي بقرية تطون.

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