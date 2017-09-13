السعودية تسعى إلى "تسوية لا إلى تحقيق دولي" بشأن اليمن
السعودية تسعى إلى "تسوية لا إلى تحقيق دولي" بشأن اليمن
01:50 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
لندن – (بي بي سي):
قال سفير السعودية في جنيف إن "الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن"، وفقا لمطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وتدعم هولندا وكندا قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي، ولكن سفير السعودية عبد العزيز الواصل قال إن لجنة يمنية محلية تتمتع بموقف أفضل للتحقيق.
وقال الواصل للصحفيين "نعمل معا للتوصل إلى تسوية".
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