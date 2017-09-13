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الكرملين: بوتين لم ينتقم من كلينتون كما ذكرت في مذكراتها

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مصراوي Masrawy

الكرملين: بوتين لم ينتقم من كلينتون كما ذكرت في مذكراتها

01:49 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

الكرملين: بوتين لم ينتقم من كلينتون كما ذكرت في مذكراتها

بوتين

موسكو (أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف ما جاء في مذكرات هيلاري كلينتون من أن الرئيس بوتين قام بالانتقام الشخصي منها، مشيرا إلى أن بوتين لا ينوي قراءة كتاب كلينتون.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء - "لا يوجد أي انتقام شخصي من قبل بوتين، كما تصر على ذلك كلينتون".

يشار إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد اتهمت في نهاية 2016 بالوقوف وراء اختراق خوادم الحزب الديمقراطي الأمريكي للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غير صالح هيلاري كلينتون.

ورفضت موسكو هذه الاتهامات، وأكد الرئيس الروسي أن المعلومات التي تم نشرها من خوادم الحزب الديمقراطي لا تتضمن أي شيء يصب في مصلحة روسيا.

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