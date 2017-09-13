انتخاب إماراتي رئيسا للجنة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية

أبوظبى – (أ ش أ):

انتخبت لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، خلال اجتماعها ضمن أعمال الجمعية العمومية للمنظمة، محمد خميس المهيري وكيل وزارة ومستشار وزير الاقتصاد للشؤون السياحية الإماراتي، رئيسا للجنة في دورتها الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، أن اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، التي تعقد في مدينة تشنغدو الصينية خلال الفترة من 11 وحتى 16 سبتمبر الجاري، تعد من أهم فعاليات المنظمة حيث توضع خلالها السياسات العامة ويتم انتخاب رؤساء وأعضاء كل الكيانات واللجان الفرعية والرئيسية للمنظمة، إضافة إلى مناقشة جميع القضايا الخاصة بقطاع السياحة حول العالم.

وأكد المهيري، رئيس وفد الإمارات المشارك في الاجتماعات، حرص بلاده على التواجد والمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، والتي تعد من الشركاء الرئيسيين للقطاع السياحي في الإمارات من خلال التعاون والتنسيق المستمر والاستفادة من خبراتها في مجالات الدعم الفني والإحصاءات السياحية والتدريب السياحي والتخطيط الاستراتيجي المستدام لقطاع السياحة.

وتعقد المنظمة اجتماع جمعيتها العمومية كل عامين، وتشمل اجتماعات اللجان الرئيسية والفرعية والمتخصصة والاجتماعات الرئيسية للجمعية العمومية، وذلك بمشاركة وزراء السياحة ووكلاء الوزارة المسؤولين عن قطاعات السياحة في الدول الأعضاء في المنظمة.

وناقشت لجنة الشرق الأوسط، خلال اجتماعاتها، المشاريع الخاصة بالدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور ممثلي منظمة السياحة العالمية ووزراء والوكلاء ومندوبي الحكومات المسؤولين عن قطاع السياحة بالمنطقة.. وترجع أهمية هذه اللجنة إلى كونها أحد أهم اللجان الرئيسية في المنظمة، والتي تضع وتشرف على تنفيذ أعمال المنظمة كافة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.