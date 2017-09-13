الرئيس الفلبيني يرفض الكشف عن تفاصيل حساباته المصرفية

مانيلا - (د ب أ):

رفض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأربعاء الكشف عن تفاصيل حساباته المصرفية للرد على اتهامات سيناتور معارض قال إن الرئيس يمتلك ثروة غير مشروعة.

وكان السيناتور أنطونيو تريلانس قد تحدى دوتيرتي فيما يتعلق بأن يصدر الرئيس تنازلا يسمح للمصارف التي يتعامل معها بنشر بيانات عن حساباته لإظهار أنه لا يخفي أكثر من ملياري بيزو (40 مليون دولار) كودائع سرية.

ولكن الرئيس (72 عاما) قال إن تريلانس كان "غبيا" في طلبه ذلك، وإنه إذا كان السيناتور يرغب في الحصول على دليل ضده فعليه البحث بنفسه وليس مطالبة الرئيس.

وقال دوتيرتي: "لماذا أمنحك المتعة؟ إذا كنت ترغب في البحث عن دليل، فلتبحث عنه. لماذا تستدرجني في ذلك؟".

وأشار دوتيرتي، الذي اتهم تريلانس بأن له حسابات مصرفية سرية مشتركة مع شركاء صينيين مجهولين خارج البلاد، إلى أنه يجمع أدلة ضد السيناتور بنفسه.

وقال إنه يعد قضية ضد تريلانس، وسوف يكشف في النهاية عن الدليل حول الحسابات البنكية التي تردد أن السيناتور يمتلكها في هونج كونج وماليزيا واستراليا والولايات المتحدة.

وفي حين وقع تريلانس تنازلات تسمح للبنوك بالكشف عن تفاصيل حساباته البنكية ، أشار دوتيرتي إلى أن السيناتور يخادع الشعب ، لأنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل الحسابات المشتركة بدون موافقة جميع الأطراف.

وقال الرئيس :"يعتقد تريلانس أن الناس جهلة حقا ... إننا نعد قضية (ضده)".

ويتبادل السياسيان الانتقادات منذ أعلن دوتيرتي ترشحه للرئاسة عام 2015، حيث اتهمه تريلانس بإخفاء ثروة جمعها بطرق غير مشروعة.