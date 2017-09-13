محافظ القليوبية: بدء تنفيذ مشروع «شارع مصر» لمواجهة البطالة والازدحام

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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، البدء في تنفيذ مشروع "شارع مصر"، وذلك بهدف تقنين أوضاع أصحاب الأكشاك المتنقلة وعربات المأكولات السريعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الغطاء القانونى لهم.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ بحضور اللواء محمد توفيق مدير الأمن والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء ومجالس المدن وعدد من وزكلاء الوزارات.

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وأضاف "المحافظ" أن هذا المشروع سيعمل على تقليل معدلات البطالة، كما سينظم وقوف الشباب في الشارع وتقليل الازدحام والتكدس في الطرق و يضمن الرقابة على المأكولات المقدمة من تلك العربات - حيث يشمل المشروع اختيار قطعة أرض وتجميع أصحاب الأكشاك وعربات الوجبات السريعة والمهن والحرف اليديوية.

وأوضح أن المشروع سيشمل معارض للمنتجات والصناعات اليديوية الصغيرة، بالإضافة إلى منطقة للعروض الثقافية والفنية والترفيهية والمسرحية في حديقة صقلية بمنطقة الفلل في مدينة بنها.