محافظ البحيرة تكرم عامل نظافة وتمنحه مكافأة مالية لسلوكه الإنساني

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أكدت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أهمية ودور عامل النظافة الذي يقوم على مدار اليوم برفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وتفانيهم في أداء عملهم في الظروف المختلفة لإظهار الشكل الجمالي والحضاري.

جاء ذلك خلال تكريمها لعطية إسماعيل شهاب عامل النظافة بمجلس مدينة دمنهور والمقيم بأبو الركب العمرية بنديبة بمركز دمنهور ومنحه مكافأة مالية، وذلك تقديرًا لإخلاصه بعمله وسلوكه الإنساني، حيث تصادف للواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد أثناء مروره بمدينة دمنهور لمتابعة أعمال النظافة أن شاهد عامل النظافة يأخذ يد سيدة مسنه والعبور بها وسط الزحام إلى الجانب الآخر من الطريق.