وزيرة التخطيط: انخفاض البطالة لـ 11.9 % وارتفاع معدل النمو إلى 5%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدل النمو ارتفع ليصل إلى مستوى 5% خلال الربع الرابع من العام المالى 2016-2017، فى مقابل نحو 4.5% خلال نفس الربع من العام السابق عليه 2015-2016.

وأضافت السعيد خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى نحو 11.9% خلال الربع الرابع من العام المالى 2016-2017، فى مقابل نحو 12.5% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2015-2016.

شاهد أيضا

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو منذ عام 2008، وهو الأمر الذى تسبب فى انخفاض معدلات البطالة، لافتة إلى أن قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات، والتجارة كانت وراء ارتفاع معدل النمو فى الفترة الأخيرة.

وأكدت السعيد أن هناك تطورا بشكل إيجابى فى صافي ميزان التجارة الخارجية خلال العام الربع الرابع من العام المالى 2016-2017، مقابل مؤشرات سلبية خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.