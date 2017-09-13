إعلامية عن تظاهرات فرنسا: جمعيات حقوق الإنسان واخدين إجازة (فيديو)

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علقت الإعلامية أسماء مصطفى على المظاهرات العمالية التي اندلعت في فرنسا، أمس، احتجاجًا على تعديل قانون العمل الذي يتمسك به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم معارضة النقابات العمالية.

وقالت الإعلامية، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "هذه الاحتجاجات تشكل الأزمة الأولى التي يواجهها الرئيس الفرنسي منذ توليه السلطة"، موضحة أن المتظاهرين وصل عددهم لـ24 ألف مواطنًا فرنسيًا".

وتابعت: "الرئيس الفرنسي لم يقلق من الأعداد التي تظاهرت ضده ولم يتنازل عن موقفه بشأن القانون العمالي"، مشيدة بموقف الرئيس الذي يتمسك بمصلحة اقتصاد الدولة حتى لو تعارض ذلك مع غضب بعض الفئات العمالية.

وأوضحت "مصطفى" أن الشرطة في فرنسا استخدمت العنف لردع المتظاهرين ما بين اعتداءات واعتقالات، فالأمن واجه الفوضى بالشكل الذي يراه مناسبًا لحماية مصلحة فرنسا، ومع ذلك لم يعترض أحد على أسلوب معاملة الأمن للمتظاهرين لأن هناك دولة تحافظ على مصالحها.

وتعجبت الإعلامية من تدخل المنظمات الحقوقية في الشأن المصري رغم أنها في الوقت ذاته لم تعترض على ما جري في فرنسا، ولم تصدر أي تقارير غاضبة قائلة: "جمعيات حقوق الإنسان واخدين إجازة في قطر وفرنسا وكل الدول، وفاتحين فرع القاهرة بس".

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حيث تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين الثلاثاء في باريس وكبرى المدن الفرنسية، احتجاجًا على تعديل قانون العمل الذي يتمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون رغم معارضة النقابات العمالية وجزء من الطبقة السياسية، وحسب الحكومة الفرنسية فإن 223 ألف شخص شاركوا في هذه المظاهرات عبر فرنسا.