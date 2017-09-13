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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

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استقرت صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.61 جنيه، ونحو 17.71 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ليسجل سعر البيع نحو 17.95 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.85 جنيه، وسجل سعر البيع فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك التعمير والإسكان، وبنك إتش إس بى سى نحو 17.73 جنيه للبيع، و17.63 جنيه للشراء.

وسجل سعر البيع فى كل من بنك البركة، والبنك العربى الإفريقى، والبنك المصرى الخليجى، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك بلوم نحو 17.72 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.62 جنيه.

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واستقر فى البنك التجارى الدولى، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية نحو 17.70 جنيه للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 21.26 جنيه للبيع و21.08 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 23.63 جنيه للبيع، ونحو 23.40 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 18.49 جنيه للبيع و18.34 جنيه للشراء.

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