نسيت ارتداء الحزام ؟.. 3 حلول سريعة للحفاظ على مظهرك

كتب - هشام عواض:

خلال حياتنا اليومية نصادف مواقف محرجة، منها عندما ننزل من البيت باستعجال شديد لتجنب التأخر عن العمل،و ربما ينسى أحدنا ارتداء حزام "البنطلون" ويكتشف الأمر بعدما يبتعد عن المنزل، وهو ما يجعل العودة مرة أخرى صعبة وحتى لا يتأخر عن العمل، ففي هذه الحالة كيف تنقذ نفسك؟.

باستطلاع آراء بعض الشباب حول ما أن واجههم مثل هذا الموقف وكيفية التعامل مع المشكلة، خصوصًا إذا لم تتمكن من شراء حزام جديد، فنذكر أبرز الحلول المؤقتة:

- استخدام دبوس

يمكنك استعارة "دبوس" من أحد المارة في الشارع أو من أحد زميلاتك في العمل أو الجامعة، وقوم بصنع ثنية على جانب البنطلون وتثبيتها بالدبوس، ثم قم بإخراج القميص من الخارج حتى تخفي الثنية.

- خيط أو شريط

يمكنك التصرف والحصول على حل كان أغلبنا قام به في طفولته في هذه المواقف وهي استخدام خيط "دوبارة" أو شريط وتثبيت البنطلون به أو ضبط "عروتين" جانب بعضهما على جانب البنطلون.

- رباط مطاطي "استيك"

في بعض الأحيان لا يكون معنا مقدرة مالية نشتري حزام جديد خصوصًا بعد غلاء أسعار المنتجات الجلدية، فيمكنك الاستعانة بـ"استيك" الذي تباع الربطة منه بأسعار بخسة بجنيه أو جنيهين، فيمكنه حل محل الحزام بشكل مؤقت حتى تعود للمنزل، وبالظبط أحرص على أن يكون قميصك خارج البنطلون لاخفاء الاستيك حتى لا تشعر بالحرج.