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تأجيل محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ 22 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ 22 أكتوبر

01:29 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ 22 أكتوبر

كتب- أحمد أبوالنجا:
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والمتهمين المحبوسين هم كلا من عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسي، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، و كريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد مرسي دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة علي، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، و محمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. ‏

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