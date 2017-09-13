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ضبط مدرس وعاطل يتاجران بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 10 مليون ريال برازيلي

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مصراوي Masrawy

ضبط مدرس وعاطل يتاجران بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 10 مليون ريال برازيلي

01:24 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ضبط مدرس وعاطل يتاجران بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 10 مليون ريال برازيلي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على مدرس وعاطل وبحوزتهما 10 مليون ريال برازيلي بقصد النصب على المواطنين بمنطقة السيدة زينب.

وردت معلومات سرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفادها تردد شخصان على دائرة القسم لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لتجارتهما الغير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددان عليها أسفرت إحداها عن ضبطهما وتبين أنهما كلا من "مصطفى.أ"، 53 سنة، مدرس، و"أحمد.ع"، 47 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وضُبط بحوزتهما 64 ورقة مالية خاصة بدوله البرازيل باجمالي 10 مليون ريال برازيلي، "ملغاة"، وكارنية بمهنة معاون قضائي بحوزة المتهم الثاني.

وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد النصب على المواطنين بدعوى أنها عملة أجنبية متداولة بالسوق النقدي، واعترف الثاني بقيامه بانتحال صفة معاون قضائي لتسهيل مرورهما عبر الأكمنة والمنافذ الحدودية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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