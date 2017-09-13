كبار القادة العسكريين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة يزورون قاعدة ثاد
كبار القادة العسكريين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة يزورون قاعدة ثاد
01:33 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
سول – (أ ش أ):
أعلن اليوم الأربعاء في سول أن مجموعة من كبار القادة العسكريين الكوريين الجنوبيين والأمريكيين سيقومون بسلسلة زيارات تفقدية إلى قاعدة منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور "ثاد" في بلدة سونج جو، على بعد حوالي 300 كلم من جنوب شرق سول، التي بدأ تشغيلها منذ يوم أمس الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن قائد قوات العمليات الثانية الكوري الجنوبي بارك هان-كي سيزور قاعدة "ثاد" يوم غد الخميس حيث سيتحقق من موقع منصات الإطلاق وعملية الإنشاء وخطة عملية الدفاع الجوي ضد طائرة بدون طيار كورية شمالية.
وسيزور رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال جون هيتين يوم الجمعة القادم، قاعدة "ثاد" ليتحقق من تشغيل المنظومة والقيادة المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية.
ومن المقرر أن يقوم كل من رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي ووزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج-مو بزيارة إلى قاعدة "ثاد" في يوم 19 سبتمبر ونهاية سبتمبر الجاري على التوالي.
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