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ضبط لحوم وزيوت فاسدة في مطعم شهير بالإسكندرية.. والقبض على المدير وعاملين

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مصراوي Masrawy

ضبط لحوم وزيوت فاسدة في مطعم شهير بالإسكندرية.. والقبض على المدير وعاملين

01:27 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ضبط لحوم وزيوت فاسدة في مطعم شهير بالإسكندرية.. والقبض على المدير وعاملين

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مباحث والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت مطعم شهير بمنطقة ستانلي، وألقت القبض على 3 من العاملين بالمطعم، لاعتراض الحملة ومنعها من التفتيش.

وأسفرت الحملة عن ضبط 150 كيلو جرام من الكبدة واللحوم و60 طبق "لحم مفروم"، و14 كيلو دهون ضأن جميعها مجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية، و280 عبوة زيت طعام بإجمالي 280 لتر مجهولة المصدر.

وألقت الحملة القبض على كلًا من المدعو"أ. ع. ع" المدير المسئول عن المطعم، واثنين من العاملين به وهما "م. أ. ط"، و"م. أ. م" لاعتراض الحملة ومنعها من تفتيش المطعم والمخزن الملحق به.

وتبين عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمي، عقب عرضها على رئيس قسم تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري.

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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