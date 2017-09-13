دراسة عن ظاهرة البناء المخالف في مؤتمر الإدارة المحلية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عرض اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، خلال أعمال المؤتمر الأول حول "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" دراسة عن ظاهرة البناء المخالف بالمحافظة، وأساليب التصدي لها، والمعوقات التي تواجه الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة، برئاسة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ورؤساء جهاز التنظيم والإدارة والكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، الثلاثة المتميزين من المحافظة وهم الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، وياسر عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرية طنان بقليوب، وعبدالعزيز علي محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية القشيش بشبين القناطر.