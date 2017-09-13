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أحمد ناجي: كوبر يشعر بنبض الشارع المصري

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أحمد ناجي: كوبر يشعر بنبض الشارع المصري أحمد ناجي: كوبر يشعر بنبض الشارع المصري

التحرير

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قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الوطني، إن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة، يرفض تمامًا التدخل في عمله، لكنه في نفس الوقت مدرب ديمقراطي ويشرك الجهاز في كل التفاصيل الخاصة بالمنتخب.

وأوضح مدرب حراس المنتخب في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن الأرجنتيني يتعاون مع الجميع داخل الجهاز ويشرك كل أفراد الجهاز في تفاصيل المنتخب واللاعبين، لافتا إلى أنه أيضا يتحدث كثيرا مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وإيهاب لهيطة المشرف العام على المنتخب، في بعض التفاصيل الخاصة بالفريق.

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وأضاف أحمد ناجي، أن هيكتور كوبر يحب بشكل كبير ويعشق المصريين، مشيرا إلى أن الأرجنتيني يشعر بنبض الشارع المصري.

واختتم ناجي تصريحاته، أن الأرجنتيني مرتبط بالمصريين بشكل كبير ودائما ما يقول أن أفضل شيء في مصر هو المصريين، لافتا إلى أن المدرب ملتحم مع الشارع بشكل كبير.

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التحرير

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