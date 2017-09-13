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مرتضى: لم ندفع أي مقابل لأحمد حسن.. ووفرنا 350 عضوية لأسر الشهداء

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مرتضى: لم ندفع أي مقابل لأحمد حسن.. ووفرنا 350 عضوية لأسر الشهداء مرتضى: لم ندفع أي مقابل لأحمد حسن.. ووفرنا 350 عضوية لأسر الشهداء

التحرير

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أكد ، رئيس نادي ، اليوم الأربعاء، أن القلعة البيضاء لم تدفع أي مقابل مادي لأحمد حسن، نجم الوطني السابق، مشددًا على أن المقابل الذي تقاضاه من اتحاد الكرة لا علاقة للنادي به.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات للموقع الرسمي، أن الزمالك ليس لديه مستحقات لدى اتحاد الكرة بل العكس، بل إنَّ الجبلاية هى من تطلب الحصول على 15% من قيمة عقد الرعاية، والنادي ليس مسؤولًا عما حصل عليه أحمد حسن.

وكان أحمد حسن، نجم المنتخب السابق، أعلن أنه حصل على مستحقاته لدى نادي الزمالك عن طريق اتحاد الكرة بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا.

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كما كشف مرتضى منصور، عن توفير النادي 350 عضوية لأسر شهداء من الجيش والشرطة، مضيفًا أنه تم عمل بند في لائحة النادي يتيح عمل عضويات استثنائية لأسر الشهداء.

وأتم رئيس القلعة البيضاء، أن العضويات الاستثنائية ستكون للمحترفين فقط، وستتم الموافقة عليهم بناء على ذلك.

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التحرير

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