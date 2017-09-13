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وزير الخارجية الإيراني: تنسيق جيد مع روسيا وتركيا بشأن سوريا

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني: تنسيق جيد مع وتركيا بشأن سوريا

01:20 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الإيراني: تنسيق جيد مع روسيا وتركيا بشأن سوريا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

موسكو (أ ش أ)
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن التنسيق بين بلاده وروسيا وتركيا يمكن أن يحدث فارقا في طريق الحل السياسي في سوريا.

وأضاف ظريف - للصحفيين حال وصوله إلى مدينة سوتشي الروسية اليوم - أن" هناك تعاونا جيدا بين إيران وروسيا في سوريا، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ظريف القول إنه يعتزم بحث التطورات في المنطقة خلال زيارته الحالية إلى سوتشي، وكذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو.

وحول الاتفاق النووي والموقف الأمريكي، قال وزير الخارجية الإيراني إنه "لا يمكن أن تستقبل إيران أي زيارة من قبل مسئولي الوكالة الدولية، إذا كانت هذه الزيارة ستكشف أسرار الدولة، وهذا ما ينص عليه الاتفاق النووي وفق المادة 74".

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Asha

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