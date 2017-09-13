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"إسكان النواب" تطالب الحكومة بتشكيل لجان هندسية لحصر العقارات الآيلة للسقوط

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مصراوي Masrawy

"إسكان النواب" تطالب بتشكيل لجان هندسية لحصر العقارات الآيلة للسقوط

01:02 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

علاء والي

كتب - أحمد علي:

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الإسكندرية واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار انهيار العقارات؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وسرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى في هذا الشأن.

وشدد والي -في بيان اليوم الأربعاء- على ضرورة أن تضم اللجان الهندسية في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المسئولة والمعنية، وتكون مهمتها إجراء مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالإنهيار، واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر.

وطالب والي بتدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة وفقا لما نص عليه الدستور من حق للمواطن في عيشة كريمة.

وقال رئيس لجنة الإسكان إن وزارة التنمية المحلية تتولى عصب الخدمات التي تقدم للمواطن، وعليها أن تبدأ من الآن بتغيير سياستها في التعامل، وتوفير حياة أفضل له من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة بكل شفافية وتحقيق نقلة نوعية على أرض الواقع.

كما طالب والي الحكومة بالتصدي بحزم لأية مخالفات بناء جديدة تطرأ من أي نوع وعدم السماح بها إطلاقا أو إقامة أية مبان مخالفة في الوقت الحالي، مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمواجهة أية مخالفات تطرأ وتدخل في نطاق قانون البناء الموحد أو التعدي على الأراضي الزراعية أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء.

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